Triberg Kinder schenken Besuchern "ein Päckchen Zeit"

Triberg (hjk). Seit fünf Jahren wird der "Lebendige Adventskalender" in Triberg nun durchgeführt. Die Einnahmen werden stets für soziale Zwecke gespendet. Am Freitagabend war nun Zeit, das erste Türchen zu öffnen. Heike Reffler, Andrea Imhof und Ute Rißler hatten aus dem Kindergarten St. Anna Kinder mitgebracht, die den Besuchern "ein Päckchen Zeit" schenken wollten. Die Kinder zeigten, was ihnen im Advent wichtig ist: Singen, Musizieren, Kerzen, die "Weihnachtsbäckerei" und vieles mehr.