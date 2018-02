Am Abend des Schmotzigen sind in Nußbach die Hemdglonker unterwegs. Groß und klein ist auf den Beinen und nimmt am Umzug vom Hintertal ins Dorf zum Kirchplatz teil. Vor allem für die Kinder ist dieser Tag ein besonderes Ereignis, das sie staunend verfolgen. Mit närrischer Musikbegleitung der Trachtenkapelle geht es dann so richtig ab in der Dorfmitte. Es muss nämlich zunächst die Fasnet gesucht werden. Mit Eifer sind die Kinder dabei, finden das Versteck und schleppen die Puppe daher. Es muss dann nur noch das große Herz eingesetzt werden (links). Und nun hängt sie wieder, der "Raschki", wie Oberzunftmeisterin Sonja Schätzle sie liebevoll nennt. Ihr Herz schlägt für die Fasnet im Dorf, aber ihr Leben ist kurz. Bevor aber offiziell alles in Narrenhand übergeht, heißt es für Ortsvorsteher Heinz Hettich: Rathausschlüssel abgeben. So schlecht findet Hettich die Übergabe nicht, will er doch selbst gerne Fasnet feiert. Mit Schunkelrunden und Narrenmarsch geht die Proklamation zu Ende, danach marschieren alle weiter ins Felix. Foto: Dold