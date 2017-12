Seit einigen Jahren gestalten die Erzieherinnen der Einrichtung Mariengarten mit den Kindern eine Adventsfeier. In diesem Advent waren die kleinen Sänger statt in der Wallfahrtskirche nun zum ersten Mal in der evangelischen Trinitatis-Kirche. Trotz heftigem Schneefall kamen von allen Seiten zahlreiche Eltern mit ihren Kindern in das kleine Gotteshaus. Pfarrer Markus Ockert (linkes Bild, rechts) eröffnete die Feier mit dem Kreuzzeichen. "Jetzt beginnt die heilige Zeit", sagte er, um dann der Kindergartenleiterin das Wort zu erteilen. Maria Schoch (linkes Bild, Mitte) erzählte die Geschichte vom kleinen Stern, der für das Christkind leuchten wollte. Vor den Altar versammelten sich immer mehr Sternenkinder, die ein Lied nach dem anderen erklingen ließen. "Stern, Stern, kleiner Stern", sangen die Kleinen begeistert, bis schließlich die Hirten auftauchten. Obwohl sie noch nichts vom Wunder der heiligen Nacht erfahren hatten, tanzten sie voller Freude ihren Hirtentanz. Immer wieder gab es Solo-Einlagen von der Erzieherin Sandra Arnold (linkes Bild, links). Plötzlich hatten alle Kinder Orffsche Instrumente in ihren Händen und dann begann ein Singen und Klingen, das lebhaft an Weihnachten erinnerte. Den Abschluss der abwechslungsreichen Adventseinstimmung bildete der Sologesang von Sandra Arnold, der von ihrem Mann Nikolaus an der Orgel begleitet wurde. Foto: Kienzler