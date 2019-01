Triberg Keine einzige Straftat registriert

Bei den Besuchern des Weihnachtszaubers stand viel mehr die Ehrlichkeit im Vordergrund: Es habe mehrere Fundanzeigen gegeben, also Sachen, die ehrliche Finder bei der Polizei abgaben, freut sich König.

Wegen der deutschland- und europaweiten Anschläge hatte die Polizei ihre Präsenz auf Weihnachtsmärkten in den vergangenen Jahren intensiviert, so auch in Triberg beim Weihnachtszauber als einer besonderen Großveranstaltung.

Im Vergleich zum Vorjahr sei in Triberg aber der Einsatz der Polizei nicht stärker ausgefallen, erklärt König. Schließlich habe es keine aktuelle Gefährdungslage gegeben.