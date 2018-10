Triberg Kein Mieter für das Mesnerhäuschen

Region Triberg. Der Vorsitzende Gerald Sandner berichtete bei der Sitzung des Pfarrgemeinderates (PGR) der Seelsorgeeinheit (SE) "Maria in der Tanne" von der Situation mit dem Mesnerhäuschen neben der Wallfahrtskirche. "Es sollte ja vermietet oder verkauft werden, doch alle Kauf-Interessenten sind inzwischen abgesprungen, und auch zwei eventuelle Mieter zogen sich zurück", bedauerte Sandner.

Er nannte auch die Gründe, warum das romantische Haus, das schon vor 320 Jahren erbaut wurde, derzeit nicht bewohnt ist. "Die Heizung hält maximal noch fünf Jahre, und die Heizkosten von 300 bis 400 Euro pro Monat kann man kaum bezahlen", sagte der Vorsitzende. Vom Stiftungsrat (SR) habe Sabine Holger, die neue Verwaltungsbeauftragte der SE, den Auftrag erhalten, das Haus schätzen zu lassen und danach die Vermarktung der Volksbank zu übertragen.

Sandner listete außerdem eine ganze Reihe von Maßnahmen auf, die in den kirchlichen Häusern durchgeführt werden müssen, angefangen von den beiden Kindergärten in Triberg und dem Schonacher Kindergarten über die neuen Türen im Pfarrzentrum St. Urban bis hin zur Sanierung der elektrischen Anlagen inklusive der Heizung in der Pfarrkirche von Schonach. Die Bänke in der Urbanskirche sind vom Holzwurm befallen, und in der Schönwälder Pfarrkirche muss wahrscheinlich die Orgel stillgelegt werden.