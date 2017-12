Triberg Kein DSL für die Höfe

Seitens des Amts für Wasser- und Bodenschutz werde verlangt, dass die Anlieger am Sommerberg- und am Hubertusweg an das Abwassernetz angeschlossen werden sollen. In diesem Zug würde er gerne auch die Leerrohre für Breitband mit einbauen lassen. Aus dem Rat kam die Frage nach der Höhe des Zuschusses für die Neuverlegung der Abwasserrohre. Dieser liege nach seinen Informationen noch immer bei 30 Prozent, so der Ortsvorsteher.

Rafael Kammerer wollte wissen, wie das mit einem Anschluss auch ans Wassernetz aussieht. "Ich denke, das müssen wir noch thematisieren, sowohl im Gemeinderat als auch mit den betroffenen Anwohnern", meinte Hettich.

Thematisiert wurde auch das Thema Breitband. Andreas Nock, der in der Vordertalstraße recht weit in Richtung Sommerau lebt, sieht momentan kaum Perspektiven, zeitnah auch im Außenbereich an schnelles Netz zu kommen. Dies sei derzeit irgendwie schlecht zu fassen, antwortete ihm Hettich. Seitens des Zweckverbands bekomme man nicht wirklich befriedigende Antworten, allerdings wolle er dieses Thema nicht auswalzen. Er sehe aber die Zielsetzung, dass 2025 jeder Schwarzwaldhof einen Glasfaserzugang hat, erheblich gefährdet.