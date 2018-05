Triberg Käfermuscheln morden doch nicht...

Im Mittelpunkt des Abends stand dieses Mal der Autor Johannes Wilkes, der seinen Kriminalroman "Muschelkäfer morden nicht" vorstellte.

Was haben ein Muschelkäfer, ein nachts im Meer schwimmender Mann, ein Bollerwagen, in dem ein Baby liegt und ein homosexuelles Paar im Urlaubsparadies Spiekeroog miteinander zu schaffen? Und, zudem, was hat Schauriges mit Humor gemeinsam? Die logische Antwort wäre: Nichts!

Nicht so aber, wenn Wilkes anfängt zu erzählen. Der Muschelkäfer findet Zuflucht in der Ohrmuschel eines Mannes. Der besagte Mann, welcher im Mondschein von den Wellen getrieben wird und "toter Mann spielt", ist wirklich tot. Er wurde ermordet. Das Baby wurde von seiner Mutter vor dem Fenster des Kriminalkommissars namens Mütze in einem Bollerwagen verlassen. Der Lebenspartner des hartgesottenen Polizisten, Karl-Dieter, möchte unbedingt Vater werden und das Kind adoptieren. Der Kommissar sollte eigentlich mit seinem Freund auf der ostfriesischen Insel Spiekeroog Urlaub machen. Nun sucht er nach Antworten und nach einem grausamen Täter.