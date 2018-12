Triberg Jugendliche erkunden den Landtag

Triberg/St.Georgen. Beide Gruppen durften für einen Tag erleben, wie im Stuttgarter Landtag über Gesetze beraten, diskutiert und beschlossen wird. "Aus eigener Anschauung kann ich nur sagen, wie wichtig es ist, sich gesellschaftlich und politisch für unsere Gesellschaft einzubringen. Ich freue mich, dass sich immer wieder Jugendliche auf den Weg nach Stuttgart machen, um sich persönlich ein Bild vom Landesparlament zu machen", so Karl Rombach.

29 Schüler des Schwarzwald-Gymnasiums in Triberg durften sich am Rande des Plenums zusammen mit ihren begleitenden Lehrern einen Eindruck über die politische Arbeit der Abgeordneten verschaffen. Bei einer Führung durch den Landtag erführen die Schüler, wie das Parlament arbeitet. Die jungen Besucher konnten auch auf der Tribüne des Plenarsaals Platz nehmen und dem Verlauf der Plenarsitzung folgen. Im anschließenden Abgeordnetengespräche konnten die Schüler ihre Fragen an Rombach stellen.

Neben einigen allgemeinen, politischen Themen, wie Frauenquote und Breitbandausbau, interessierte die Gruppe, wie Rombach zur Politik gekommen ist. "Es ist immer wieder spannend, wie unterschiedlich die Fragen sind. Aber diese Vielfalt zeigt, dass sich junge Menschen sehr wohl für Politik in ihrem Land und in ihre Kommune interessieren", so Rombach. Rombach motivierte die neunte Klasse, sich auch persönlich zu engagieren. "Ob im Ehrenamt im Verein, in einer politischen Partei oder ganz einfach in der Gemeinschaft der Heimatgemeinde – wichtig ist, dass Sie sich engagieren und Ihren Beitrag leisten."