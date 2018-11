Der katholische Kirchenchor Gremmelsbach feiert in diesem Jahr sein 175-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass führt er am Sonntag, 4. November, in der Pfarrkirche St. Joseph um 8.30 Uhr die lateinische Messe von Hermann Angstenberger "Missa Jubilate Deo" für Chor und Bläser auf. Der Chor lädt im Anschluss an den Gottesdienst alle Gottesdienstbesucher zu einem Stehempfang im Dorfgemeinschaftsraum ein. Karl Volk informiert über die Geschichte des Chores. Foto: Foto Carle