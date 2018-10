Triberg Jetzt ist wieder Plätzchenzeit

Triberg. "In der Weihnachtsbäckerei gibt’s so manche Leckerei", so lautet ein Kinderlied. Unter Leitung von Kerstin Volkammer, ausgebildete Hauswirtschafterin und Ingenieurin (Fachhochschule) für Ernährungs- und Haushaltstechnik, führt die Volkshochschule Triberg den Kurs "Weihnachtsbäckerei – Plätzchen in Hülle und Fülle" durch.