Der Triberger Jahrgang 1953/54 feierte unlängst sein 65er-Fest. Mit einem Gesteck wurde auf dem Friedhof der Verstorbenen gedacht. Der Samstag begann morgens mit einem Sektempfang am Bahnhof, wo bei der alten Dampflok auch das Klassenfoto entstand. Anschließend fuhren die Jahrgänger bei strahlendem Sonnenschein mit der Schwarzwaldbahn zum bekannten Zwetschgenfest nach Bühl, dort verbrachte man einige schöne Stunden. Beim gelungenen Abschluss am Abend im "Bergseestüble" in Triberg wurden viele Erinnerungen ausgetauscht. Man ließ keinen Zweifel darüber aufkommen, dass sich alle in fünf Jahren wieder treffen. Foto: Spinner