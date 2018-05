Triberg Jahr für Jahr gewachsen

Einst hatte es als Frühlingsfest begonnen, nun steht der Termin des siebten Triberger Schinkenfestes mit dem zweiten Juniwochenende fest. Zugleich ist es das vierte mit einem Schwarzwälder Trachtenumzug.

Triberg. "Wir hoffen natürlich, dass wir in diesem Jahr von Regengüssen weitgehend verschont bleiben", freut sich ein völlig entspannter Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold. 25 Gruppen mit insgesamt etwa 1000 Teilnehmern, davon die Mehrzahl Trachtenträger, werden am vierten Trachtenumzug teilnehmen – die wohl größte Gruppe wird voraussichtlich von den Gästen aus Fréjus gestellt. "Wir wachsen Jahr für Jahr – und seit der Trachtenumzug stattfindet, gibt es auch hier immer mehr Freunde unseres Festes", wusste Arnold.

Nachdem in den vergangenen Jahren die Platzkapazität so manches Mal an ihre Grenzen gekommen sei, habe man nun nochmals ein etwas größeres Zelt besorgt und zugleich wird auch wieder der große Kurhaussaal geöffnet. Dort wird die "Schwarzwaldresidenz" von Georg und Manuela Wiengarn mit demselben Angebot wie das "Bergseestüble" im Zelt – Triberger Fichtenschinken in mehreren Variationen, dazu auch Käsespätzle für die Vegetarier – bewirten.