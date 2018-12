Triberg Indoor-Campingplatz bietet Chancen

Auf dem Firmengelände soll zunächst das kleinere Gebäude an der Gutach abgerissen werden, die anderen Hallen sollen mit Wohnanhängern, Wohnmobilen, Kleinbussen und Wohncontainern bestückt werden. In geringem Umfang könnten auch Kunden direkt mit dem eigenen Wohnmobil auf dem Freigelände parken. Um weiteren Parkraum zu erhalten, soll das bisherige Büro- und Lagergebäude rückgebaut werden. Zusätzlich soll es Parkmöglichkeiten auf dem Dach des Anwesens geben, die über den Riffhaldenweg angefahren werden können. Die eigentliche Zufahrt zum Grundstück erfolgt jedoch von der Hauptstraße her.