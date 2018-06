Triberg In diesem Jahr gibt es neue Fußballtrikots für die Schüler

Triberg. Der Förderverein Realschule Triberg lud zur Mitgliederversammlung ein. 316 Mitglieder, davon 281 Privatpersonen und 35 Firmen, zählt der gemeinnützige Verein in seinem 13. Jahr. Der Kassenbericht von Antje Kienzler gab Einblick in die Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2017, welches mit einer Differenz von rund 1600 Euro Plus abgeschlossen wurde. "Wir haben somit wieder ein gutes Polster, um für die Schule Ausgaben zu tätigen", resümierte Vorsitzender Thomas Schwarz zufrieden.

Neben den feststehenden Maßnahmen, wie die Förderung der alljährlichen Schülerfahrten zu den Science Days im Europa Park in Rust und ins Technorama nach Winterthur, wird auch der Sozialpreis, der an einen herausragenden Schüler der zehnten Klasse vergeben wird, wieder mit 50 Euro dotiert.

Die Kosten für den Schulplaner, der einen wichtigen Unterrichtsbegleiter darstellt und den jeder Schüler am Anfang des Schuljahres erhält, belaufen sich auf insgesamt rund 1400 Euro. Hier springt der Förderverein ein, genauso wie bei der Beschaffung von 15 neuen Fußballtrikots und Hosen. "Die jetzigen Trikots sind 20 Jahre alt und mittlerweile verwaschen"‹, informierte Christine Nagel. Zum Einsatz kommen die Trikots etwa bei den Schulmannschaftsturnieren im Rahmen von Projekten wie "Jugend trainiert für Olympia".