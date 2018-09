Triberg In den nächsten Jahren kommen die Geier

Die Preise für Greifvögel seien "extrem unterschiedlich". Bartgeier würden derzeit bis zu 40 000 Euro kosten. Das liege aber an einem missglückten Auswilderungsprojekt in Deutschland. Die ausgewilderten Bartgeier seien in der Regel verendet, weil für sie nicht die nötige Lebensgrundlage geschaffen worden sei. Dazu gehörten Kadaver, von denen sich die Geier ernähren würden. Aber laut EU-Gesetz sei es wiederum verboten, Kadaver, beispielsweise ein umgekommenes Schaf, in der Landschaft liegen zu lassen. Das gescheiterte Projekt habe eine Menge Steuergelder gekostet. Keidel möchte nun abwarten, bis sich die Situation bei der Zucht normalisiert und wieder Tiere zu üblichen Preisen von 6000 bis 8000 Euro angeboten werden.

In seiner Auffangstation beherbergte Keidel kürzlich drei Turmfalken. Eines der Jungtiere hatte sich am Flügel verletzt und wurde in der Station gepflegt. Bei den beiden anderen Jungtieren sei ein Altvogel vom Auto erfasst worden und gestorben, der andere Altvogel habe das Nest aufgegeben, weil er die Jungenaufzucht nicht alleine machen könne. Von den ursprünglich drei Jungtieren sei eines im Nest verendet. Die beiden anderen seien ihm gegeben worden. Die insgesamt drei jungen Turmfalken wurden dann im Greifvogelpark aufgepäppelt, und letztlich bei einem Bauernhof in der Nähe von Rohrbach wieder ausgewildert. Anfangs seien sie noch mit toten Eintagsküken gefüttert worden, bis die jungen Falken schließlich selbstständig ihr Futter gesucht hätten.

Keidel hat Pläne für seine Aufzuchtstation und möchte hier Habichtskauze vermehren. Er habe Unterlagen gefunden, die belegten, dass der Habichtskauz in früherer Zeit heimisch war im Schwarzwald, aber schon längere Zeit ausgerottet sei. In Absprache mit den Behörden könnte eine Wiederansiedlung im Schwarzwald versucht werden. Oder wenn hier keine Bereitschaft bestehe, könne er entsprechende Auswilderungsprogramme in Bayern oder Österreich unterstützen.