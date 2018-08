Triberg Im Wasser entsorgter Müll ist "Frechheit"

Vom städtischen Marketingleiter Nikolaus Arnold ist zu erfahren, dass bei der jährlichen Stadtputzete auch solcher Unrat entfernt wird. Wenn jemandem etwas auffalle, könne außerdem die Stadtverwaltung das ganze Jahr über informiert werden, die wiederum den Bauhof schicke, um den Müll aus dem Fluss zu nehmen.

Absichtlich in den Flüssen entsorgter Müll bezeichnet Arnold als Frechheit. Aber im Falle eines Straßenpylons könne auch ein starker Wind dazu führen, dass so etwas in den Fluss falle. "Das ist sehr unschön, aber es passiert halt."

Der Angelsportverein Schwarzwaldquelle aus Schonach zählt Gutach und Schonach zu seinen Fischgewässern und hat ein wachsames Auge auf die beiden Flüsse. Der Verein beteiligt sich regelmäßig an der Triberger Stadtputzete. Vorsitzender Thomas Otto meint, der Verein achte das Jahr über auf den Zustand der Gewässer. Dabei werde auch Müll entfernt. Außerdem gebe es immer wieder gezielt Arbeitseinsätze, an denen die Gewässerpflege eine Rolle spiele, so demnächst Anfang Oktober.