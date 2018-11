Triberg Im Notfall in den Kühlschrank blicken

"Damit diese Dose im Notfall von den Helfern schnell und problemlos gefunden werden kann, sollte man sie zwingend im Kühlschrank aufbewahren, denn ein solcher steht in jedem Haushalt und ist auch von Fremden leicht zu finden. Hierzu werden auch zwei Aufkleber mitgeliefert. Ein Hinweisaufkleber sollte an der Kühlschranktür angebracht sowie an der Innenseite der Wohnungstür angebracht werden. Dies ist die Garantie dafür, dass die "Rotkreuzdose" schnell gefunden wird. Es ist wichtig, dass das Datenblatt bei jeder Änderung, zum Beispiel die der Medikation, aktualisiert wird.

Wer weitere Auskünfte über das Handling dieser Dose erhalten möchte, kann sich im Internet unter www.rotkreuzdose.de ausführlich informieren", so Weißhaar.

"Die Rotkreuzdose" wird an unsere Fördermitglieder, die mit ihrem Beitrag die Arbeit des Ortsvereins unterstützen, kostenlos abgegeben, während wir für die Nichtmitglieder einen Beitrag von drei Euro in Anrechnung bringen müssen. Auch wir haben diese Dosen nicht kostenfrei erhalten. Sämtlichen Fördermitgliedern unseres Ortsvereins haben wir deshalb in den vergangenen Tagen den aktuellen Mitgliedsausweis zugesandt, damit sie unter Vorlage desselben, ihre "Rotkreuzdose" in den Apotheken abholen können. Für die Verteilung der Dosen ab der ersten Dezemberwoche haben sich die Stadtapotheke Triberg sowie die Schwarzwaldapotheke in Schonach bereit erklärt, wofür wir an dieser Stelle herzlich danken", meinte Wiengarn abschließend.