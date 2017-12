Triberg Hohes Niveau in der Ausbildung

Seit der Gründung des Betriebes habe er fünf junge Elektriker ausgebildet, drei von ihnen wurden sogar Innungssieger, einer von ihnen danach Jahrgangsbester bei der Meisterprüfung. Dieser junge Mann sei nun der erste, der dem Betrieb über zehn Jahre die Treue gehalten habe. Jürgen Fichter sei zunächst als Ferienjobber gekommen, bevor er eine Ausbildung begonnen habe und letztlich die Meisterprüfung mit Bravour abgelegt hatte. Er sei auch ein äußerst motivierter Mann, der sich eines Problems auch schon mal in seiner Freizeit angenommen und am Tag drauf die Lösung gebracht habe. Leider müsse sich Fichter nun aus gesundheitlichen Gründen beruflich anderweitig orientieren.

Ihm und Raphael Schwer, der derzeit ebenfalls die Meisterschule besucht, sei eine Auszeichnung durch die Handwerkskammer zu verdanken, denn die Beiden hätten sich in der Ausbildung neuer Azubis besonders hervorgetan, so der Firmenchef. Derzeit stehe mit Simon Müller ein Azubi vor seiner Abschlussprüfung. In diesem Jahr habe er gleich zwei junge Männer in Ausbildung genommen.

Jonas Kübler und Alexander Kaltenbach seien von Mitarbeitern der Handwerkskammer über ihre Ausbildung befragt worden, das Ergebnis sei nun das Zertifikat "Voraus". Damit zeichnet die Handwerkskammer Konstanz Betriebe für ihr besonderes Engagement und ihre vorbildlichen Leistungen in der Ausbildung aus.

Das Zertifikat wird laut Handwerkskammer am Ende eines mehrstufigen Prozesses der Überprüfung verliehen. "Ich denke, darauf darf man auch ein bisschen stolz sein", stellte Weisser fest.