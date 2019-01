Triberg Hoher Besuch auf CMT

Der Triberg-Stand selbst wurde an diesem Tag betreut durch Lisa Moosmann von der Tourist-Information Triberg. Im Laufe der Messe-Woche werben darüber hinaus auch Triberger Beherbergungsbetriebe auf dieser Urlaubsfachmesse am Triberg-Stand, so wie Barbara Bruker-Wernet vom Hilserhof in Gremmelsbach.

Besonders nachgefragt wurden Tagesausflugstipps mit Besuch des Wasserfalls, des Schwarzwaldmuseums sowie darüber hinaus auch die moderierten Tunnelfahrten im Dampfsonderzug und das Triberger Schinkenfest in Verbindung mit dem Schwarzwälder Trachtenumzug.