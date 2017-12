Einige Jahre hatte diese Fichte ihren angestammten Platz im Hälmenwinkel in Triberg beim Standort der Schönwälder Firma Hock GmbH. Im März 2007 fotografierte sie Mitarbeiter Wolfgang Maier in ihrem weißen Winterkleid (links). Mittlerweile ist der stattliche Baum zu groß geworden. Aus Sicherheitsgründen musste er nun gefällt werden. Das übernahmen Mitarbeiter der Stadt Triberg, nachdem die Hock GmbH den Baum der Wasserfallstadt gespendet hatte. Das rund zwölf Meter hohe Prachtstück ziert nun als beleuchteter Weihnachtsbaum den Kirchplatz in Nußbach Ortsmitte und erfreut so in der Adventszeit viele Betrachter. Text: bk/Fotos: Maier