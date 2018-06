Triberg Hochmoor als Lebensraum

Koch erklärte den Besuchern in seiner halbstündigen Einführung viele interessante Einzelheiten über die Besonderheiten des einzigartigen Hochmoors. Es liegt auf einem Granitmassiv zwischen Schönwald und Schonach mit dem sagenumwobenen Blindensee.

Anhand einiger neu erzählter Anekdoten des Heimatkundlers Wolfgang Schyle, die Koch der Broschüre des Schwarzwaldvereins Schonach "Der Blindensee" entnahm, brachte er das Publikum zum Schmunzeln und machte so einen humorvollen Einstieg in das komplexe Thema der Moore. Er berichtete in Kurzform über "gottlose Schwarzwaldbauern", über die "unergründliche Tiefe des Sees" und zuletzt über die "Fäden der Mutter Gottes", die verhindern sollen, dass die im Talkessel liegende Stadt Triberg eines Tages mit schlammigem Moorwasser überschwemmt wird.

"Ich bin leidenschaftlicher Hobby-Naturfilmer und habe mehrere Filmprojekte geschaffen, doch mein Lieblingsfilmwerk dreht sich um den Lebensraum Hochmoor beim Blindensee und das angrenzende Wolfbauer Moor. An diesem 45-minütigen Film habe ich mit Unterbrechungen insgesamt sechs bis sieben Jahre gearbeitet. Bereits als Hirtenbub lernte ich die Moore kennen, und sie wurden mir zu meinen Abenteuerspielplatz. Bis 1947 wurde sogar im Wolfbauer Moor Torfabbau betrieben", erklärte Koch seinen Gästen, bevor er nach einer kurzen Pause seinen Vortrag fortsetzte.

Untermalt von sphärischer Musik, zeigte der Film neben einer unberührten Natur die herrliche Pflanzenwelt des Moors, darunter viele Orchideenarten, die in ihrer Vielfalt und durch die unglaubliche Farbenpracht die Betrachter zum Staunen brachten. Aber auch eine bemerkenswerte Fauna, die das Moor bevölkert, präsentierte Koch in seinem Film.

"Leider hat sich seit dieser Zeit vor 70 Jahren vieles in diesem Lebensraum meist negativ entwickelt und lässt mich etwas wehmütig werden", meinte der Redner abschließend. Koch ließ auch nicht unerwähnt, dass die beiden Moore, noch Relikte aus der Eiszeit vor 10 000 Jahren, unter strengstem Naturschutz stehen und deshalb nur mit Respekt betreten werden sollen. Deshalb sollten von Wanderern nur die im Jahr 2001 erneuerten Stege begangen werden. Nach dem Vortrag musste Koch noch viele Fragen beantworten. Danach traf man sich zum Plaudern im Café und auf der Museumsterrasse.