Triberg Himmlische Musik erklingt

Euphorisch berichtete Bürgermeister Gallus Strobel von der hohen künstlerischen Qualität des Ensembles und freute sich über den jetzt erschienenen Tonträger und zeigte sich über dessen Aufmachung hocherfreut. Er lobte das von Dolf Oebbecke und Christa Pütz-Oebbecke gestaltete und künstlerisch wertvolle Cover, welches, dem Thema entsprechend, die Patronin der Wallfahrtskirche >Maria in der Tanne< zeigt.

"Die Madonna bildet den Mittelpunkt, denn wir haben bewusst auf eine plakative Selbstdarstellung des Ensembles verzichtet", so Oebbecke gegenüber unserer Zeitung. Er erwähnte auch die parallel laufenden zahlreichen Werbemaßnahmen für die neue CD, die der Dirigent der Wiener Symphoniker, Christian Birnbaum, in die Wege leitete. So verschickte er CDs an mehrere österreichischen Bischöfe, Kardinäle und Äbte und setzte sich auch mit mehreren Rundfunkstationen in Verbindung. Über die Resonanz war Birnbaum mehr als überrascht, denn bei dem Wiener "Radio Klassik" wurde die CD zur "CD des Tages" erklärt und an diesem Tag mehrmals gespielt und vorgestellt. Ebenso hatte der höchste kirchliche Würdenträger Österreichs, Kardinal Schönborn, eine Gratulationsmail gesendet.

Vorfreude auf das nächste Konzert im September

"Hinter dieser professionellen Aufmachung der CD und der gesamten Organisation steckt sehr viel Arbeit und weiß den enormen Aufwand und die exzellente Arbeit sehr zu schätzen. Immerhin ist das die 14. CD, die wir gemeinsam mit dem Barockensemble und Dolf Oebbecke herausbringen. Was Herr Oebbecke in den vergangenen Jahren für die kulturelle Szene geleistet hat, verdient großen Respekt und Anerkennung", erwähnte Strobel. Auch Stadtpfarrer Andreas Treuer fand bei der CD-Vorstellung passende Worte und war ebenfalls voll des Lobes über den neuen Tonträger. Im Grußwort der Programmbeschreibung beschrieb der Geistliche seine Gedanken, die er passend zum Ausdruck brachte: "Am ehesten hat wohl die Musik, die etwas Göttliches ist, die Chance über unser Ohr in unser Innerstes vorzudringen und unseren >inneren Menschen< – nämlich Geist und Seele – anzusprechen und sie zu erheben. Ich bin überzeugt, dass auch diese CD viele Abnehmer bei den Freunden klassischer Musik finden wird und freue mich schon heute auf das zweite Konzert der >Musica caelestis Triberg< Reihe."

"Das zweite Konzert des außergewöhnlichen Ensembles findet unter dem Titel >Sphärenklänge< am Samstag, 22, September, in der Triberger Wallfahrtskirche statt. Und im Jahr 2019 endet mit dem letzten Teil der Trilogie >Deo gratias<, diese außergewöhnliche Konzertreihe", beendete Strobel seine Ausführungen.

Oebbecke erwähnte abschließend, dass sämtliche CDs in der Tourist-Info sowie im "Triberg-Land" erhältlich sein werden. Der Verkaufspreis beträgt unverändert zwölf Euro. Er bedankte sich auch bei den namhaften Firmen, die dazu beitragen, dass diese Konzerte in dieser künstlerischen Qualität weiterhin in Triberg stattfinden können. Er dankte besonders auch der Stadt Triberg, welche sich seit vielen Jahren äußerst großzügig für das Barockensemble einsetzt.