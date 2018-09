Triberg Herzen der Fans schlagen höher

Tribergs Bürgermeister begrüßte auch die Eisenbahnfreunde Zollernbahn, die seit 2004 auf der Schwarzwaldbahn mit zentralem Punkt Triberg ihre Sonderfahrten mit dem Dampfsonderzug durchführen. Die Moderation zu den Tunnelfahrten sei dazu bei Philipp Saier und Gottfried Philipp in besten Händen. Dazu kamen Mitarbeiter des Bahnmuseums, die mit diversen Lokomotiven die Geschichte der Triebfahrzeuge auf der Schwarzwaldbahn aufzeigten.

Er bedaure es sehr, dass die Gäste aus der Schweiz auch diesmal das berühmte "Krokodil", eine der spektakulärsten E-Lokomotiven Europas, daheim gelassen hätten. Viele weitere hätten mitgeholfen, diese Bahntage zu organisieren, beispielsweise Nikolaus Arnold als Stadtmarketing-Leiter.

Letzterer erwähnte auch den Schwarzwaldbahn-Erlebnispfad, der 2012 in Betrieb ging, dazu gebe es eine enge Verzahnung mit den Kollegen aus der Schweiz. Eisenbahnfans aus aller Welt würden durch die berühmten Gebirgsbahnen und die Bahnpfade angelockt, wusste er. Als Vertreter der Bahn sprach Konstantin Brümmer. Er erlebe die Bahntage zum zweiten "aber sicher nicht zum letzten Mal". Er lobte die gedeihliche Zusammenarbeit mit der Stadt Triberg und betonte, wie sehr man "die Leidenschaft dahinter" verspüre. Seit 1873 sei die Schwarzwaldbahn komplett befahrbar und habe seither nie an Bedeutung verloren. Die 1977 komplett abgeschlossene Elektrifizierung habe der Bahn neuen Schub gegeben. "Sie ist die leistungsfähigste Bahn in Baden-Württemberg, was sie anlässlich der Strecken-Havarie bei Rastatt erneut beweisen habe." Daher setze die Bahn hier auch Zeichen, indem in den nächsten Jahren 85 Millionen Euro investiert würden. Als einzige Gebirgsbahn Deutschlands habe sie aber auch Schattenseiten, was der Wintersturm "Burglind" auch in diesem Jahr wieder gezeigt habe. "An dieser Stelle danke ich den Feuerwehren an der Strecke, die uns enorm unterstützt haben", beendete Brümmer seine Rede.

Musikalisch umrahmt wurde der offizielle Teil von der Stadt- und Kurkapelle Triberg, die mit unterhaltsamen Weisen zum Gelingen beitrug. Für die Bewirtung sorgte der FC Triberg, der am Sonntag mit heißem Schinken und Kartoffelsalat punkten konnte. Auch wenn es nicht immer so aussah, als ob es viele Besucher gab, täuschte das gewaltig, denn diese verstreuten sich auf dem gesamten Bahngelände – und die stets voll ausgebuchten Sonderfahrten bewiesen es eindrücklich.