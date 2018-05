Triberg "Hauptschule Triberg" ist nun Geschichte

Triberg (hjk). Aufgrund der mit der Gemeinde Schonach getroffenen Vereinbarung werden die Hauptschüler aus der Wasserfallstadt bereits seit langer Zeit in der Dom-Clemente-Schule in Schonach unterrichtet. Daher habe das Regierungspräsidium nunmehr mitgeteilt, dass der Titel "Hauptschule Triberg" aufgehoben ist – es gebe nun also auch formell lediglich eine Grundschule in Triberg, informierte Bürgermeister Gallus Strobel in der jüngsten Gemeinderatssitzung.