Triberg Hauptgebäude erhält viel Lob

Derzeit werden noch Restarbeiten am großen Hauptgebäude des Greifvogel- und Eulenparks erledigt, so dass das markante Gebäude zusammen mit der Saisoneröffnung des Parks am Dienstag, 2. April, ebenfalls seine Türen öffnen kann.

Triberg. Parkbetreiber Stephan Keidel geht davon aus, dass es in diesem Jahr zu "nennenswerten Besucherzahlen" im Greifvogelpark kommen wird, wenn auch das Hauptgebäude zur Verfügung steht. Er hofft, dass mit der Abnahme des Gebäudes durch die Behörden alles funktioniert, so dass der Öffnung des Hauses Anfang April nichts im Wege steht. Wobei die Eröffnung des Souvenir-Ladens, der ebenfalls im Gebäude untergebracht werden soll, wohl noch etwas dauern wird. "Ich habe noch keine Ausstattung für den Souvenirladen", so Keidel. Nach dem Motto, eins nach dem anderen, solle zuerst das Café bereitstehen. Hierfür suche er Personal.

Bereits in Betrieb waren die Toilettenanlagen im Erdgeschoss während des Weihnachtszaubers. Der WC-Bereich ist laut Keidel separat zugänglich und wurde über den Weihnachtszauber hinweg von der Stadt angemietet. Und stark frequentiert. "Vier bis fünf Toiletten waren immer besetzt", so Keidel. Insgesamt seien es 15 Toiletten für Männer und Frauen, jeweils eine Behindertentoilette für Damen und Herren sei auch dabei. Und auch diese seien während des Weihnachtszaubers nachgefragt gewesen.