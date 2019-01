Triberg Hat Reifenstecher doch wieder zugeschlagen?

Am Samstag zerstach der Unbekannte zwischen 9 Uhr und 11.40 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der in der Nußbacher Straße in Triberg an einem Audi A4 die beiden rechten Reifen. Der entstandene Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Um den Jahreswechsel herum hatte der Täter mit aller Kraft zugeschlagen: 50 zerstörte Reifen sowie teilweise zerkratzter Lack sollen auf sein Konto gehen. Der Sachschaden geht in die Zehntausende. Am Werk war der Unbekannte sowohl in Triberg als auch in Schonach und Schönwald, eine weitere Tat in St. Georgen könnte er ebenfalls begangen haben.

Anfang Januar hatte die Serie abrupt geendet - warum, ist unklar. Wie vergangene Woche zu erfahren war, hatte die zuständige Ermittlungsbehörde in Konstanz die Ermittlungen vorerst eingestellt. Das dürfte sich mit dem Vorfall am Wochenende geändert haben.