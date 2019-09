Triberg Händler haben von Jahr zu Jahr weniger Umsatz

"Der Marktplatz ist die Grenze", meinen Madlen Schlak-Schäfer, Inhaberin der Buchhandlung Schönenberger in der Hauptstraße 42, und Wolfgang Moser vom Blumenhaus Greguletz-Moser gegenüber in der Hauptstraße 41. Die Kundenströme ließen unterhalb des Marktplatzes schlagartig nach.

Touristen kämen nur selten zu ihnen. Manche wollten wissen, in welcher Stadt sie gerade seien, meint Schlak-Schäfer. Viele Touristen hätten ein straffes Besuchsprogramm, seien morgens in Freudenstadt, mittags in Triberg und abends in Titisee. Eine Untersuchung zum Tourismus habe gezeigt, dass sich Besucher rund zwei Stunden in Triberg aufhielten. Da bleibe neben der touristischen Hauptattraktion, den Wasserfällen, wenig Zeit für einen Stadt- und Einkaufsbummel.

Die beiden Geschäfts­treibenden würdigen das Engagement der Stadt, die sich ebenfalls um eine Belebung der Unterstadt bemühe, zum Beispiel durch die Ansiedlung des Triberg-Land vor zwei Jahren. "Aber davon merken wir nichts". Ebenso zeige die Fortsetzung des Boulevards bis auf Höhe des Triberg-Land keine positiven Effekte. Das Blumenhaus habe nur zehn Prozent weniger Umsatz gehabt während der Bauphase des Boulevards, so Moser. Es seien Leute aus der Region, die bei ihnen einkauften, meinen beide. Und vielfach auch ältere. Wenn da einer wegsterbe, reduziere sich auch der Kundenstamm.