Triberg Gute Laune rund um den Kirchplatz

"Am Kirchturm geht’s rund" so lautete das Motto zum diesjährigen Pfarrfest in Nussbach. Rund ging es dann auch tatsächlich auf dem Kirchplatz.

Triberg-Nußbach. Erfreulich viele Gäste besuchten das Pfarrfest trotz des nicht einladenden Wetters.

Die überdachten Plätze waren gefragt. Hier hatten jedoch die Verantwortlichen der Pfarrgemeinde gut vorgesorgt, Zelte und Riesensonnenschirme – leider nicht für die Sonne –standen ausreichend zur Verfügung. Die Trachtenkapelle Nussbach unterhielt die Gäste mit einem Frühschoppen oder zum Mittagskonzert. Die Vielzahl der schönen und bekannten Melodien, die Dirigent Wolfgang Borho auflegte kamen gut an und es gab für die Musiker viel Beifall.