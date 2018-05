Triberg Gute-Laune-Film zum Muttertag

Triberg. Nur am Muttertag 13. Mai um 17 Uhr zeigen die Kronenlichtspiele in einer Wiederaufführung den Film "Mama Mia". Sozusagen ein Wiedersehen mit dem Gute-Laune-Film in einer speziell für diesen Tag geschaffenen Sing-along-Version, bei der die Songtexte wie bei Karaoke untertitelt sind und so zum Mitsingen einladen.