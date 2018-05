Triberg Gut erholt zum Endspurt in Richtung Realschulabschluss

Nach der Anreise am Montag wurden zunächst die Bungalows bezogen, in denen Schüler und Lehrer bei Selbstversorgung untergebracht waren. Am Abend wurde die Ferienanlage und die nähere Umgebung erkundet.

Da am folgenden Tag der Reisebus repariert werden musste, konnte der eigentlich vorgesehene Ausflug auf den Monte Baldo sowie der Besuch des Ortes Malcesine nicht wie geplant durchgeführt werden. Die Schüler nutzen alternativ das reichhaltige Sport- und Freizeitangebot der Ferienanlage und konnten unter anderem bei Tennis, Volleyball sowie entspanntem Beisammensein rund um die Bungalows den Tag bei herrlichem Wetter trotzdem genießen.

Am Mittwoch besuchte die Gruppe Italiens größten Freizeitpark, das Gardaland. Dort warteten zahlreiche Achterbahnen und viele weitere rasante Fahrgeschäfte auf die Gruppe, die sich dort nach Herzenslust austoben konnte, bevor der Tag mit einem gemeinsamen Restaurantbesuch endete.