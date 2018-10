Triberg Grünes Licht für den Rückbau

Eindeckung erfolgt mit Trapezblechen

In der Gerwigstraße 5, oberhalb des einstigen Postgebäudes, das später auch einmal ein Asia-Restaurant wurde, will ein Bauherr auf einem Einzelfundament praktisch den einstigen Parkplatz überdachen. Im hinteren Bereich existiert eine Schwergewichts-Stützmauer, an der die Überdachung befestigt werden soll. Die Grundfläche der Überdachung beträgt rund 215 Quadratmeter und soll acht Stellplätze, eine Fahrrad-Stellfläche sowie Mülleimer-Stellplätze überspannen. Das Flachdach soll eine Eindeckung mit Trapezblech bei einer Neigung von fünf Grad erhalten. Der Gemeinderat gab dazu einstimmig sein Einvernehmen.

Ebenfalls um Carports ging es bei einem Haus im Roßgrund, direkt gegenüber des Sportplatzes. Nachdem die Eigentümerin das Gebäude großzügig renoviert hat, legte sie zunächst auf dem Gelände direkt am Haus Parkplätze an. Nun soll hier ein Carport für fünf Stellplätze entstehen, der ebenfalls auf einem Einzelfundament gegründet und an das Wohngebäude angebaut wird. Das Dach wird ebenso mit Trapezblech eingedeckt und als Pultdach mit fünf Grad Neigung ausgestaltet sein. Auch hierzu gab es keine Fragen seitens des Rates, einstimmig gab es Zustimmung.

Firma Cornel Herr baut Lagergebäude

Im Gewerbegebiet Adelheid will die Firma Cornel Herr ein Lagergebäude bauen, die Zufahrt soll über das Grundstück des Betriebsgebäudes erfolgen. Der Baugrund wird mit Bodenklasse drei bis fünf angegeben, zur Realisierung sei eine Korrektur des Geländeverlaufs notwendig. Das Vorhaben liegt im Bereich des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Adelheid". "Wir freuen uns natürlich, wenn im Gewerbegebiet investiert wird", meinte dazu Bürgermeister Gallus Strobel. Einstimmig wurde dem Vorhaben vom Gemeinderat das Einvernehmen erteilt.