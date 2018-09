Triberg Grünes Licht für Bebauungsplan in der Schwendistraße

Triberg. In jüngster Sitzung des Triberger Gemeinderats wurden die Weichen für die Erweiterung des Verbrauchermarktes Netto in der Schwendistraße gestellt. In Sachen Bauleitplanung galt es, eingegangene Stellungnahmen aus der Anhörung der Behörden sowie Träger öffentlicher Belange abzuwägen. Seitens der Bürger gab es keine Stellungnahmen, wie Bürgermeister Gallus Strobel versicherte.