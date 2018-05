Triberg Große Nachfrage beim Wiesenbett

Die Chalets sollen in Holzbauweise in derselben Größenordnung wie die Wiesenbettzelte gebaut werden: 9,20 auf 6,20 Meter Sie erhalten ein Satteldach mit 30 Grad Neigung. Als Begründung lieferte er die Tatsache, dass aufgrund der Witterungsverhältnisse eine Vermietung der ansonsten prächtigen Auslastung der Wiesenbett-Zelte in den Monaten März und April sowie September/Oktober eher schwierig sei, trotz der großen Nachfrage. Zudem sei der Energieverbrauch sehr hoch. Daher plane der Bauherr nunmehr den Umbau und wolle einen Vorbescheid.

Das Vorhaben liege im Bereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplans "Wundervolles Wiesenbett". Für das Vorhaben müsse der Bebauungsplan nach Paragraph 13a Baugesetzbuch geändert werden, verriet Bürgermeister Gallus Strobel. Der Ortschaftsrat habe der Anfrage zugestimmt.

Susanne Muschal (SPD), fragte: "Wer bezahlt die Änderung des Bebauungsplans?" Man werde dem Bauherrn die Rechnung zukommen lassen, "und wir werden uns wahrscheinlich bei der Hälfte treffen", versicherte Strobel. Der Antrag wurde zugestimmt.