Triberg Große Glücksgefühle entbrennen vor dem Wasserfall

Der damals 28-Jährige hatte seine Freundin unter einem Vorwand ins Triberger Kino gelockt. Dort wurde anstatt Werbung ein Actionfilm ausgestrahlt, dessen Ende ganz real im Kinosaal endete. Sven Fischer betrat den Raum und hielt auf Knien um die Hand seiner Freundin an.

Ein Internetvideo dokumentiert die Aktion und wurde bei Facebook bis heute über 40 000 Mal angeschaut. Die beiden Videos wurden damals von den Filmemachern Patrick vom Berg aus Bad Dürrheim und dessen Partner Fabian Schenk aufwendig in Szene gesetzt. Über Monate hinweg wurde getüftelt, gedreht und geschnitten. Fischer als Actionheld räumt in dem Video mehrere Gegner aus dem Weg, um an den Verlobungsring zu kommen. Die Szene endet im Kinosaal, wo Fischer in diesem Moment auftauchte, um seiner Freundin Aline, mit der er eine Tochter hat, den Antrag zu machen.

Obwohl die damals 25-jährige Aline Leser ohne lange zu überlegen "Ja" gesagt hatte, wollte sich das Paar im Anschluss mit der Hochzeit noch Zeit lassen. Jetzt haben die Hochzeitsglocken aber doch geläutet. Ort des Geschehens war wieder Triberg. Mit dem Triberger Stadtbähnle als Hochzeitsauto ging es vom Standesamt zur festlich geschmückten Wallfahrtskirche. Nach der Trauung ging die Zugfahrt weiter zu einem Festsaal in einem Hotel.