Triberg Großartige Ausblicke und viel Dampf

"37 Tunnels unter Dampf" – mit diesem Versprechen lockten die Eisenbahnfreunde Zollernbahn zahlreiche Bahnfreaks aus ganz Deutschland auf die Schwarzwaldbahn, zudem hatten auch Touristen aus anderen Ländern in den alten Waggons Platz genommen.

Triberg. Bis weit in die 1960er- Jahre fuhren auf dieser höchst anspruchsvollen Strecke vor allem Dampflokomotiven – im Sommer wie im Winter. Die Strecke musste damals wegen der Brandgefahr von Bäumen und Büschen freigehalten werden, was heute aus Lärmschutz- und Umweltgründen ebenso abgelehnt wird wie aus rein finanziellen Erwägungen.

Doch genau deshalb dürfen aus Brandschutzgründen solche Fahrten nur in Zeiten stattfinden, in denen die Brandgefahr nicht so hoch ist. Die "Eisenbahnfreunde Zollernbahn" boten nun eine solche Fahrt am allerletzten Tag der Pfingstferien an. Gezogen wurden die historischen Waggons ausnahmsweise von der Dampflok 50 2988. "Unsere Leute und unsere 01 sind leihweise im Norden", erzählte Schaffner Hans-Dieter Lämmle. Daher nutze man die Lok der Baureihe 50.