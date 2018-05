Triberg Glanzvolles und blumiges Kirchenfets

Nach alter Tradition wurde das Fronleichnamsfest von den Katholiken der Seelsorgeeinheit Maria in der Tanne mit einem festlichen Gottesdienst und anschließender Prozession gefeiert. Die Gläubigen aller fünf Pfarreien waren in diesem Jahr nach Triberg in die Stadtkirche eingeladen.

Triberg. Beim Eintritt in die Kirche wurden bereits die zwei großen Teppiche aus Blüten und Zweigen bewundert. Schon am Mittwoch hatten sich mehrere Frauen, Jugendliche und Kinder getroffen, um Blumenteppiche zu legen. "Die Ministranten haben morgens mit uns Blumen gesammelt", verriet Lukas Nagel, der als Oberministrant von Triberg gemeinsam mit seinem Cousin Gregor Spath aus Schonach die Messdiener zusammen getrommelt hatte. Und am Nachmittag wurde dann um die Wette gezupft und gelegt. Angeleitet wurden die Kinder und Jugendlichen von den engagierten Pfarrgemeinderätinnen Christiane Palmer aus Schonach, Anja Finkbeiner aus Gremmelsbach, Christine Nagel aus Triberg und Theodora Fattler aus Schönwald. Auf diese Weise entstand zunächst der große Teppich mit dem goldenen Kelch in der Mitte, mit Weintrauben aus Blüten und einem echten Brotlaib. "In diesem Jahr gab es viele Blumen, darum hat Theodora noch einem zweiten Teppich vor der Kirche gestaltet", freute sich Christine Nagel. Auch vor dem Pflegeheim St. Antonius legten die Blütensammler einen Teppich, ebenso gab es einen langen Blumenläufer durch die ganze Kirche.

Gottesdienst und Prozession wurden musikalisch unter Leitung von Wolfgang Borho von der Nußbacher Trachtenkapelle umrahmt. Die Solistin Verena Schwer aus Schonach bereicherte die Messfeier mit ihrem Gesang. "Jesus ist mitten unter uns", verkündete Pfarrer Andreas Treuer, bevor die Prozession begann. Er trug in der Monstranz das Brot des Lebens, das vom Baldachin beschirmt wurde. Der Himmel wurde getragen von Hubert Waldvogel, Klaus Nagel, Jürgen Kammerer und Bernhard Dold. Die Prozession schlängelte sich mit rund 25 Ministranten, die Kreuz und Fahnen trugen, sowie 30 Erstkommunikanten und Hunderten von Gläubigen den Berg hinauf. Viele Häuser waren festlich geschmückt und die Polizei hatte sogar die Deutschlandfahne gehisst, um den Herrn der Welt zu ehren. Auch die Stadtmusik und die Feuerwehr marschierten mit, ebenso das DRK von Schönwald. Über den Marktplatz zogen die Christen in die Kirche zurück zum feierlichen Abschluss.