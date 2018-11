Triberg Gewaltverbrechen bei leckerem Drei-Gänge-Menü

Triberg. Eine leckere Suppe löffeln und dabei einen Mordfall aufklären? Wie passt das denn zusammen? Ganz klar: beim Kriminal Comedy Dinner am Freitag, 16. November, um 19 Uhr im Haus des "Moon New Era Hotels" in Triberg. Makaber geht’s hier aber gar nicht zu – die Gäste dürfen beim interaktiven Theaterstück "Testament à la Carte" miträtseln, Fragen stellen oder auch einfach nur zugucken. Und dabei ein Gänge-Menü genießen.