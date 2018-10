Triberg Geschichten von anno dazumal

Nachdem im vergangenen Jahr eine kleine Powerpoint-Präsentation dem Fluch der Technik zum Opfer gefallen war, hatte sich der Autor Hilfe geholt und der geneigte Besucher konnte am Ende alle seine Bilder erleben.

Wieder einmal stellte sich Stein ein wenig selbst an den Pranger und sprach offen über seine Lausbübigkeit, aber auch darüber, dass er manchmal zum Opfer seiner Gutmütigkeit wurde: So sei er Sklave der "Habatz" gewesen, für die er alle Besorgungen erledigen musste, obwohl die Familie Heinzmann selbst über reichlich Nachwuchs verfügt habe. Immerhin habe er dafür pro Woche zwei Mark bekommen, "damit gehörte ich zu den Großverdienern" schilderte er jene Zeit.

Seine erfrischend offenen Worte, mit denen er die damaligen Werte karikierte, kamen beim etwa 40-köpfigen Publikum an und sorgten für so manches verständiges Kopfnicken oder Kopfschütteln, in erster Linie aber immer wieder auch für Lacher.

In der Zeit kurz nach dem Krieg habe man das Wort Hygiene praktisch nicht gekannt. Toiletten waren rar. Er habe das Glück gehabt, eine recht moderne Toilette zu haben mit Wasserspülung, die man aber mit den Nachbarn teilen musste, da sie auf dem Gang lag. Das habe an kalten Tagen aber durchaus Vorteile gehabt: "Ich habe immer bis zuletzt gewartet, wegen der warmen Brille", schilderte er.

Gegessen habe man in den harten Zeiten (fast) alles, aber "Rotkohl und Rosenkohl habe ich gehasst; an den Rotkohl habe ich mich mittlerweile gewöhnt", so Stein. Dass sich seine Mutter ein Fahrrad für ihn (28 Zoll für einen zehnjährigen Jungen) vom Munde abgespart hatte, weil es ihm der Vater großzügig geschenkt hatte, dabei nur das Zahlen vergaß, habe er viel später erfahren.

Wieder einmal viel zu viele Geschichten wusste er zur Belustigung seines Publikums zu erzählen (vielleicht lässt er sich irgendwann doch zu einem vierten Kulturmontag verleiten) lustig, spannend und für Jüngere durchaus nachdenkenswert wird’s allemal. Lachsalven hört man ansonsten nicht oft im Museum, doch die Geschichten von Stein sorgten wieder einmal für ausdauernde Zwerchfell-Übungen. Ihm fallen bestimmt weitere Details ein, mutmaßte eine seiner alten Bekannten aus dieser Zeit.