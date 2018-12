Triberg Geschichte mit sanfter Ermahnung

Das bisher trockenste Wetter für den Adventskalender freute Georg Wiengarn, der die rund 30 Besucher vor dem Hotel Schwarzwald-Residenz begrüßte. Martin Mayer hatte die Weihnachtsgeschichte verfasst, welche im Anschluss von Beate Adam vorgetragen wurde. Sie erhielt zunächst musikalische Unterstützung von Leni Reffler, die mit ihrer Blockflöte zwei Stücke spielte, darunter "Fröhliche Weihnacht überall" und berechtigterweise großen Applaus be-kam. So ganz allein auf einer Bühne vor den vielen, teils unbekannten Erwachsenen, sie bewies ihren Mut und machte ihre Sache toll. Moritz Reffler trug mit seiner Trompete ebenfalls gekonnt zum Gelingen des Programms bei.

Beate Adam trug die Weihnachtsgeschichte vor, in der einige Kinder aus Triberg drei Tage vor Weihnachten auf "einer Wiese, von der aus man die ganze Stadt sah" zuerst eine kleine Tanne finden. Die Geschichte untermalten die jungen Darsteller mit ihrem Gestenspiel, so wurde der "schwarze Turm da oben" (Ehrenmal) mit einem Zeigefinger nach oben dargestellt.

Die Kinder fanden Baum und Platz so schön, dass sie ihren Eltern am Hotel berichten wollten, doch diese waren so in ihre Gespräche vertieft, dass sie nicht hinhörten.