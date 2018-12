Triberg Geschenke fürs Heim

In der täglichen Adventsgeschichte geht es um den Geburtstag des Christkinds. Die Kinder überlegen, was man dem Christkind zum Geburtstag schenken kann. Der Nikolaus gibt den Tipp, dass sich das Christkind am meisten freut, wenn die Menschen miteinander teilen. Die Mädchen und Jungen kamen von sich aus auf die Idee " "wir teilen auch." Die Frage war, mit wem?

Da Erzieherin Eva Kern eine Erzieherin im Kinderheim Alpenblick kennt, entschloss man sich für die dortigen Kinder etwas zu tun. Die Kinder dort bleiben über die Festtage im Heim, da sie keinen Familienanschluss mehr haben. Die Eltern der Kindergartenkinder spendierten Duschbäder, Spiele, Spielzeugautos und vieles mehr. Diese Dinge wurden mit den Kindern gemeinsam eingepackt und zur Post gebracht. "Wir haben uns erkundigt, wie alt die Kinder sind und die Geschenke altersentsprechend ausgerichtet", informiert Kindergartenleiterin Barbara Brohammer erfreut über die Weihnachtsaktion.