Triberg Gerade im Sommer ist der Bedarf hoch

Blutspender sind Lebensretter. Daher ist die Ehrung von Frauen und Männern, die mehrfach ihr kostbares Gut für andere Mitmenschen zur Verfügung stellen, für Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel stets "etwas ganz Besonderes".

Triberg. Dies betonte der Rathauschef auch bei der jüngsten Ehrung von Blutspendern im holzgeschnitzten Rathaussaal. Mit einem Glas Sekt hieß Strobel die zu Ehrenden in "der guten Stube" der Stadt Triberg willkommen. Im Beisein der beiden Ortsvorsteher Heinz Hettich aus Nußbach und Reinhold Storz aus Gremmelsbach sowie Georg Wiengarn, Stadtrat und Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Triberg-Schonach, lobte er das Engagement der geladenen Frauen und Männer.

Strobel freute sich, "besondere Menschen wie die Blutspender" in würdigem Rahmen ehren zu dürfen. Doch nicht nur der Geist der Menschen bewege sich in der Wasserfallstadt. Es sei enorm, was hier in Triberg alles gehe, was verschiedene Leute und Investoren bewegen, bemerkte der Bürgermeister sichtlich zufrieden. Er verwies bei dieser Gelegenheit auch auf den Greifvogel- und Eulenpark, den Bau des Edeka-Markts, der so langsam in die Gänge komme, das entstehende Parkdeck auf der Badinsel sowie die geplanten Umbauten im Pflegeheim.