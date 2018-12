Triberg. Das bekannte gemeinsame Singen mit Bertram Kienzler und Joachim Hirt gibt es am Dienstag, 18. Dezember, ab 19.30 Uhr, in der Asklepios-Klinik, Flur Ebene 2. Die letzte Veranstaltung im Dezember in der Klinik findet am Sonntag, 23. Dezember, statt. Gabriele König gibt ein Klavierkonzert. Beginn ebenfalls um 19.30 Uhr, Flur Ebene 2.