Triberg Gemeinderat beschließt Vorschlagsliste von Schöffen

Auch Triberg müsse eine Vorschlagsliste mit zwei Personen abliefern, informierte Bürgermeister Gallus Strobel in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Es dürften aber bis zu vier Personen sein, was er präferieren würde.

In der Gemeinderatssitzung vom 25. April hatte der Bürgermeister den Gemeinderat und die Bevölkerung aufgerufen, geeignete Personen zu melden, die den gesetzlichen Vorgaben entsprächen. Unter anderem müsse ein hohes Maß an Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Urteilsvermögen, daneben aber auch geistige Beweglichkeit und eine gewisse körperliche Eignung vorweisen. Dazu muss die deutsche Staatsangehörigkeit vorliegen. Zum 1. Januar 2019 dürfen die Vorgeschlagenen nicht älter als 69 und nicht jünger als 25 Jahre alt sein. Die Personen müssen in Triberg oder den Ortsteilen leben. Bereits tätige Schöffen dürfen nach zwei Perioden nicht mehr gewählt werden.

Vorgeschlagen wurden sieben Personen, es lag nun an den Ratsmitgliedern, bei einer erforderlichen Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden und mindestens der Hälfte der gesetzlichen Zahl der Gemeinderatsmitglieder die Vorschlagsliste zu füllen. Beworben hatten sich Marianne Brunner, Bernd Günter Brunner, Norbert Dieter Malsbenden, Bernhard Dold, Kerstin Otto, Ute Sieglinde Meier und Marita Elisabeth Versemann.