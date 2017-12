Triberg Gemeinderäte führen die Weihnachtsgeschichte auf

"Kommt nur herein, das Christkind wartet schon auf euch", sagte der Engel zu ihnen. "Ihr habt den Armen geholfen und darüber freut sich Jesus so, als ob ihr ihn selber beschenkt hättet", strahlte der himmlische Bote. Erstaunt betrachteten die Hirtenkinder nicht nur den kleinen Jesus, sondern auch die armen Männer, die jetzt als reiche Könige an der Krippe standen und Gold, Weihrauch und Myrrhe niederlegten. Danach gaben sie den Kompass, die Taschenlampe und die Decke den Kindern wieder zurück. Jetzt konnten die kleinen Hirten Jesus doch noch beschenken.

"Manchmal kann eine warme Decke in einer kalten Nacht, ein kleines Licht in der Dunkelheit oder ein genauer Kompass in einer orientierungslosen Zeit viel mehr wert sein als Gold, Weihrauch und Myrrhe." Mit diesen Worten beendete der Erzähler die moderne Weihnachtsgeschichte, die im Publikum strahlende Gesichter und begeisterten Beifall auslöste.