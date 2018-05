Triberg Gemeinden ziehen an einem Strang

Da die Genehmigung auslief, Oberflächenwasser aus dem Herrenwälder Stausee zu entnehmen, schien ein Umsetzung zudem unproblematisch zu sein. Ein Übergabebehälter nahe der Katharinenhöhe sowie eine Wasserleitung über die Weißenbacher Höhe wurden geplant, mit Anbindung an den so genannten Korallenschacht, wo die Quelle der Wasserversorgung Schonachs von Rohrhardsberg einmündet – und somit die Anbindung des Skidorfs ebenfalls gewährleistet ist. Als Nebenprodukt wurden etliche Anwesen am Farnberg eingebunden und Teile des Weißenbachtals. Ebenfalls ein Nebenprodukt ist die Versorgung des Außenbezirks mit Glasfaser-Kabeln, auch die EGT hat für die Stromleitungen Leerrohre verlegen lassen.