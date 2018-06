Triberg Geheimnisse der Bäume erspüren

Schonach. Die erste Frauenwanderung im Ferienland Schwarzwald findet am Freitag, 29. Juni, statt. Diese Tour steht unter dem Motto "Was uns die Bäume alles spenden" und beginnt um 14.30 Uhr bei der Tourist-Information Schonach. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften zum Startpunkt an den Rohrhardsberg bei der Skihütte beim Skilift Rohrhardsberg. Begleitet werden die Teilnehmerinnen bei der Frauenwanderung von Naturführerin Ingrid Schyle sowie Heilpflanzenfachfrau und Kräuterpädagogin Monika Schwarz.