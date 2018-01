Triberg Gemeinderat senkt die Gebühren

Entsprechend der Verpflichtung zur jährlichen Neukalkulation der Wassergebühren legte die Verwaltung dem Gemeinderat neue Zahlen vor.

Triberg. Demnach könnten die Wassergebühren von 2,31 pro Kubikmeter auf 2,28 Euro gesenkt werden. Allerdings, so gab die Verwaltung zu bedenken, sei dieser Preis sehr knapp kalkuliert. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung, so wurde ausgeführt, hat in der Satzung eine Gewinnerzielungsabsicht enthalten. Demnach könnte der Preis auch belassen werden, die dadurch entstehenden Gewinne dem Vermögenshaushalt für Investitionen zugeführt werden.

Geteilte Meinungen