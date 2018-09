Triberg Ganz für die Mitmenschen aufgeopfert

Zugleich stellte Volk fest, dass wohl der Kaiser, damals Karl VI, eine große Verbundenheit zu den kleinen Städten am Rande seines Reichs haben müsse, da er einen Mann einsetzte, der "treu standhalten wird", komme, was da wolle. Dabei legte der Kaiser großen Wert darauf, dass sowohl der Obervogt wie auch alle Untertanen der katholischen Religion angehören. Am 14. Mai 1927 wurde Essig in sein Amt eingeführt, verbunden mit dem "LoßBrennen des kleinen Gewöhrs" und dem Donnern von "minierten Fölßen", also einem Böllerschießen. Leider gebe es über die Planungen, Entscheidungen und Unternehmungen des Obervogtes in Tryberg praktisch keine Unterlagen. Dramatisch wurde es vor allem durch den polnischen Erbfolgekrieg (1733 bis 1738), der laut den Bittschreiben von Euphemia für den Obervogt zu "harten, ungemachen und überhäuften Raysen" führte. Damit schien er es geschafft zu haben, den Krieg von Triberg fernzuhalten. "Wegen Thronfolgekriegen wurden Völker ins Unglück gestürzt", schlussfolgerte Volk, da auch zugleich Maria Theresia auf den Habsburger Thron stieg. Bei einer Heirat mit deren Geliebten, Franz Stephan von Lothringen, wäre Österreich sowohl in Lothringen als auch den Niederlanden direkt an den Grenzen Frankreichs angelangt – ein Ding der Unmöglichkeit. "Uns ist bewusst geworden, welch weiter Weg gegangen werden musste von einem Reich, von dem man glaubte, die Macht sei gottgegeben hin zu unserer Verfassung, in der es heißt: Die ganze Macht geht vom Volke aus." In der Pause des Volkschen Vortrags hatten die Gäste Gelegenheit, sich im Museumscafé in lockerer Runde bei Getränken und Häppchen mit dem Referenten zu unterhalten. Volk versprach, dass der Vortrag auch Eingang in die Heimatblätter finden werde Bild: Museumsleiterin Angelika Homburg begrüßt den Referenten, den Gremmelsbacher Heimat- und Geschichtsforscher Karl Volk