Triberg Fußgängerin von Auto erfasst

Ein 44-jähriger Autofahrer war mit einem Nissan auf der Friedrichstraße unterwegs und bog von dieser nach rechts auf die Luisenstraße ab. Hierbei achtete der Autofahrer nicht auf die Fußgängerin, die gerade im Bereich der Abzweigung die Luisenstraße überquerte.

Die Frau wurde mit dem Auto zu Boden gestoßen und zog Prellungen am linken Arm, am Bein und am Kopf zu. Erst nachdem die Beteiligten die Unfallstelle bereits verlassen hatten, meldete die Frau von ihrer Arbeitsstelle aus den Unfall bei der Polizei.