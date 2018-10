Triberg Für unermüdlichen Einsatz geehrt

"Seither", so Finkbeiner, "führt er in unermüdlichem Einsatz die Amtsgeschäfte, lässt sich durch sie die Freizeit belasten." Storz hat in diesem Vierteljahrhundert wichtige Dinge auf den Weg gebracht: in seinen Jahren wurde das Schulhaus generalsaniert, der Kindergarten eingerichtet, die Abwasserleitung neu verlegt, Straßen saniert, mit seinem Namen wird die Verbreiterung der Obertalstraße auf immer verbunden sein. Er nahm auch bereitwillig die Arbeit als Vorstand der Jagdgenossenschaft auf sich. Und noch vieles mehr. Im Namen des Ortschaftsrats überreichte ihm Finkbeiner ein Präsent.

Reinhard Storz zeigte sich über die Würdigung überrascht. In seiner spontaner Erwiderung erinnerte er an seinen Vorgänger Hubert Fleig, der ihn immer mit Rat und Tat unterstützte. Die Freude des derzeitigen Ortsvorstehers sind die gute Atmosphäre am Gremmelsbacher Ratstisch und die Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit der Menschen im Dorf. Ihr Dank kommt auf diese Weise zu ihm zurück. Und ohne seine Frau, ihre Bereitschaft zum Mittragen der Aufgabe, wäre es ihm nicht möglich, sein Amt so auszuführen, betonte er abschließend.